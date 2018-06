Scoperta casa di riposo abusiva nel comasco | due arresti

Milano - spara in strada : Carabinieri trovano Skorpion in casa/ Ultime notizie : Scoperta choc - 46enne arrestato : Milano, spara in strada: Carabinieri trovano Skorpion in casa, arrestato un uomo di 46 anni. I militari hanno rinvenuto diverse armi, tra cui una balestra e munizioni.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Scoperta shock in casa : donna trovata morta con un coltello conficcato in gola : Il macabro ritrovamento ad Agugliano da parte di un parente della donna che si è accorto del corpo esanime della 71enne che giaceva in un lago di sangue sul balcone della villetta di famiglia. Per gli inquirenti l'ipotesi più probabile è di un suicidio visto che in casa non manca nulla e non ci sono segni di effrazione o colluttazione.Continua a leggere

Alla Scoperta del mondo delle microcar con Casa Ligier : Il segmento delle minicar è da sempre un mondo a sé sia per il suo target di mercato sia per quanto riguarda i meccanismi di comunicazione: sulla scia del successo dello scorso anno Ligier...

Alla Scoperta di Ottotipi - una nuova casa editrice in cerca di 'lettori curiosi' : I fondatori, manco a dirlo, sono ' Ottotìpi ', otto fortissimi lettori appassionati di editoria, ognuno con uno sguardo specifico del mondo editoriale, che una sera a cena decidono di utilizzare il ...

'Erbe del casaro' - alla Scoperta dell'Altobrembo : ... massaggi, e molte altre attività per tutti; " Sabato 2 e domenica 3 giugno : in concomitanza con Erbe del Casaro si svolgerà " Orobie Bike Fest ", iniziativa dedicata agli appassionati del mondo ...

Pompei - Scoperta la Casa dei Delfini : “Tra gli scavi anche gli affreschi di animali fantastici” : Nuove sorprese dagli scavi di Pompei. In questi giorni sta venendo alla luce una nuova Casa, la Domus dei Delfini, lussuosa e raffinata dimora in cui finora sono stati rinvenuti affreschi dai colori vivaci, tra cui spiccano numerosi dettagli: un pavone, un pappagallo, una pernice, caprioli, animali fantastici e i Delfini che danno il nome alla Casa.Continua a leggere

Alla riScoperta di Giacomo Casanova il più grande libertario del Settecento : Quello che cerchi, Giacomo, è solo un posto nel mondo: sotto i riflettori. Non è che allora la sfida fosse diversa da adesso. Sei figlio di un'attrice e di un ballerino, ma non è detto che lui sia tuo ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” alla Scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

Tata mostro : torna a casa e fa l’orribile Scoperta : “È stato lui a dirmi di farlo” : Quando è tornata a casa con la sua terza bambina di tre anni dopo la lezione di nuoto, Marina Krim ha trovato tutto buio. Dov’erano andati la Tata e gli altri due figli, di 2 e 6 anni? Allora è scesa di nuovo e ha chiesto al portiere del lussuoso condominio newyorkese se li avesse visti uscire. Avuta una risposta negativa è risalita nell’appartamento e ha cominciato ad accendere le luci nelle stanze fino ad arrivare al bagno ...

Napoli - Scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dagli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

“Cosa è successo?’’. Si ferma per un incidente ed è orrore puro : la Scoperta choc a pochi metri da casa : Uno choc terribile. Uno di quelli che nessuno vorrebbe e dovrebbe mai doversi trovare a vivere. Un dramma che ha dell’assurdo, quello che ha colpito un uomo residente a Newcastle. Hugh Dorey ha raccontato quello che è successo a Whitley Bay, nel North Tyneside, dove si è imbattuto in un grave incidente automobilistico: l’uomo era uscito di casa per cercare William, il figlio 18enne che non era ancora rientrato a casa. Preoccupato ...

“Bevete - è acqua santa”. Follia in casa : costringe i parenti a bere - poi l’assurda Scoperta : Aveva preparato una sorta di pozione magica, un contenitore dove sosteneva fosse presente “acqua benedetta e miracolosa” che la compagna e il figlio di lei dovevano assolutamente bere così da poter godere dei benefici del contenuto. E invece quella che è andata in scena tra le mura di quella casa si è rivelata una vera e propria tragedia: lui, Franco Rodrigo Gaspar Cinco, un giornalista di 28 anni, aveva infatti miscelato ...

Roma - Raggi : 'Scoperta casa popolare subaffittata e senza canone pagato' : 'Abbiamo scoperto una casa popolare che era stata illegalmente subaffittata nel quartiere Prenestino: la donna che ne deteneva la disponibilità l'avrebbe infatti ceduta in cambio di denaro a un'altra ...

Isola dei Famosi - modella : “Portatemi la cocaina a casa”/ Milano - Scoperta rete di spacciatori con clienti vip : Isola dei Famosi, modella: “Portatemi la cocaina a casa”. Milano, scoperta rete di spacciatori con clienti vip: da chef ad architetti, manager, imprenditori e fidanzate di tronisti...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:16:00 GMT)