Mondiali 2018 | Uruguay da urlo | netto successo contro la Russia e primo posto del girone

L'Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Suarez, su punizione dal limite, e di Laxalt, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per i padroni di casa, è stato messo in ghiaccio dall'espulsione di Smolnikov al 36'pt. La ripresa ...

Arabia SAUDITA Al-Mosailem 6: non può nulla sul gol di Salah, bravo nel finale a sventare l'occasione di Kahraba Al-Burayk 6: una buona gara sulla destra dove si limita più a difendere che ad attaccare Osama Hawsawi 5,5: partecipa per due volte ai buchi centrali che lanciano Salah per due volte davanti al portiere. Per il resto una buona gara sull'inconcludente Mohsen Motaz Hawsawi 5,5: vale lo stesso discorso fatto per il compagno ...

Mondiali Russia 2018, Uruguay agli ottavi da prima classificata nel girone A, seconda la Russia davanti all'Arabia Saudita ed alla delusione Egitto Mondiali Russia 2018, finalmente i primi verdetti. Il girone A è ufficialmente terminato, con l'Uruguay che ha ottenuto il primato nonostante non stia convincendo sino in fondo. Oggi contro la Russia è arrivata una vittoria agevole per 3-0, condizionata dalle 'solite' sviste ...

Risultati Mondiali 2018, gruppi A-B: Diretta gol live score delle partite che chiudono i due gironi. L'Uruguay si prende il primo posto battendo nettamente la Russia, vittoria dell'Arabia(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Al termine del Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, comincia a delinearsi il Tabellone degli ottavi di finale Cala il sipario sul Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, l'Uruguay stende la Russia e si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del Tabellone. Nell'altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l'1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ...

Zayneb Azzam, la… piacevole consolazione dell'Egitto dopo l'eliminazione dai Mondiali di Russia 2018: nella gallery la modella egiziana in tutta la sua bellezza Bella da mozzare il fiato, Zayneb Azzam è la tifosa egiziana più affascinante che ci sia. Nota modella, Zayneb vanta 201mila follower su Instagram, che la seguono per la sua infinita bellezza e per i suoi scatti da incanto, che non superano mai il limite della ...