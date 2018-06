“Investire non è un gioco” | ma sul sito della Consob giocando si impara 

lastampa

: @igolmar @impusino Aspetto di vedere come va con Rafinha. Probabile che tutti e due non si poteva fare o magari Luc… - Mimmo_Black_Blu : @igolmar @impusino Aspetto di vedere come va con Rafinha. Probabile che tutti e due non si poteva fare o magari Luc… - LucaPisano83 : RT @PrecariCNRSocia: @insopportabile O forse le loro politiche NON hanno tenuto conto che il futuro e lo sviluppo del Paese passano per la… - fruz_17 : @EnricoVerga @Trenord_Press Oggi è anniversario della strage di pioltello in cui sono state uccise 3 persone. Su qu… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Un gioco per imparare che investire non è un gioco. L’ha lanciato, l’autorità di vigilanza di Borsa, che in questo modo prova a rendere la cultura finanziaria più semplice e accessibile a tutti, in particolare ai più giovani. ...