Scontro auto-moto in tangenziale Motociclista tedesco in ospedale

Violento Scontro tra auto a Blessano : ferite 4 persone : Forse una mancata precedenza all'origine del Violento incidente stradale avvenuto alle 19.30 a Blessano di Basiliano, all'incrocio tra via Pantianicco con viale Carnia. Il sinistro, al vaglio della P ...

Roma - Scontro scooter-auto nel quartiere Prati : morto lo chef Alessandro Narducci Foto Il ragazzo di borgata : chi era : Aveva 29 anni. Deceduta anche una 25enne Giulia Puleio. Travolti da una Mercedes poi finita contro tre vetture in sosta. Lo schianto alle 2 di venerdì su lungotevere della Vittoria

Roma : Scontro auto-scooter - 2 morti e un ‘codice rosso’ : Roma – Tragedia nella Capitale. E’ accaduto la scorsa notte a Roma , intorno all’una. Sul lungotevere della Vittoria c’è stato lo Scontro tra una vettura e uno scooter. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono deceduti. Si tratta di un giovane di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Alla guida dell’auto invece un 30enne che e’ stato ricoverato in codice rosso al Gemelli. L’auto su cui viaggiava ...

Scontro auto-scooter nella notte - grave un sedicenne : È in gravi condizioni lo scooterista 25 enne travolto nella tarda serata di ieri, nel centro di Marano, da una Smart proveniente da via Merolla. Terribile l'impatto tra lo scooter, su cui viaggiava ...

Due bambini soccorsi dall'elicottero - auto ribaltata in tangenziale - Scontro a Pozzuolo : Incidente a Pozzuolo del Friuli verso le 12.30 di oggi, sulla regionale 353. A scontrarsi sono stati un furgone Opel Vivaro e una Fiat. Sulla vettura viaggiava una donna, ferita in maniera lieve. Sul ...

Scontro automobile bicicletta : 89enne trasferito a Careggi con Pegaso : Incidente stradale a San Giovanni Valdarno in via Gramsci. Alle 9,30 un' automobile si è scontrata con una bicicletta sulla quale si trovava un 89enne . L'uomo è stato catapultato a terra ed ha sbattuto ...

MONDOVI'/ Scontro tra 3 auto sulla Sp5 : nessun ferito grave : Incidente stradale tra tre auto a Mondovì sulla Sp 5 verso Villanova Mondovì all'incrocio con via Broceri, nei pressi del distributore. Sul posto 118 e vigili del fuoco ma, fortunatamente, non ...

Scontro fra auto : bimba di 13 mesi in ospedale : C'è una bambina di tredici mesi tra i sei feriti dello Scontro avvenuto lungo la strada regionale 69 al bivio per Montalto nel comune di Laterina / Pergine Valdarno . La piccola è stata trasportata in ...