Macron | proposta Conte coerente con Ue

Migranti - Macron : “Proposta italiana coerente con l’Ue”. Conte soddisfatto : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

La proposta di Conte a Macron : istituire hotspot in Africa. Trump : ?premier italiano fantastico : L’idea, confermata da fonti vicine al Governo, è di puntare sulla creazione di strutture per l’identificazione dei migranti che vogliono presentare richiesta d'asilo direttamente nei Paesi africani d'origine. Trump :?« Conte è fantastico , essere duri sull’immigrazione paga»...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...