A Napoli il primo sportello per i cittadini che hanno troppi debiti

"Popolo Anarchico" il singolo di lancio di "Napoli Evolution" il primo album da solista di Sara Tramma : Collabora con Bennato per diversi anni accompagnandolo in tutto il mondo nei suoi spettacoli e nel 1997, con lui, partecipa al PREMIO TENCO. Ha cantato con i più grandi esponenti della canzone ...

Verdi è il primo acquisto del Napoli : firmato un quinquennale : E' stato oggi il giorno di Simone Verdi . L'esterno d'attacco della Nazionale è arrivato a ora di pranzo a Villa Stuart in Roma , per sostenere le visite mediche con il Napoli . Dopo tutti gli esami ...

Ordinanza movida sicura - domani il primo test nella notte di Napoli : Nuove zone, norme più stringenti, sanzioni più severe. domani mattina il sindaco de Magistris firmerà, con entrata in vigore immediata, la nuova cosiddetta 'Ordinanza movida', che va a sostituire ...

Napoli - primo colpo per Carlo Ancelotti : le mani su Badelj : Nel giorno in cui sono state ufficializzate le date delle prossime sessioni di calciomercato estivo , dal 1° luglio alle 20 del 17 agosto, e invernale , dal 3 gennaio alle 20 del 18 gennaio, è il ...

A Napoli primo centro italiano ricerca biotecnologie marine : La novità vera è che in Italia ora c'è una strategia sulla ricerca delle biotecnologie nell'ambito dell'economia blu, cosa non scontata". Il nuovo dipartimento organizzerà anche corsi di ...

Ricerca - Napoli capitale del Mediterraneo : via al primo dipartimento di Biotecnologie marine d'Europa : A Napoli dunque un prestigioso dipartimento scientifico in arrivo; a Portici, la Giornata degli Oceani, l'iniziativa dell'8 giugno che riguarda 'i mari del mondo'. Saranno infatti prelevati i ...

Napoli - il primo blitz : Fabian Ruiz ha detto sì : ROMA - Il mercato è fatto di azioni tempestive, anche sorprendenti, e può succedere in una serata normale che ci siano degli effetti speciali: il Napoli s'è dato una botta di vita ed ha cominciato ...

Indice di produttività - Napoli primo in classifica secondo il CIES : Il CIES Football Observatory ha stilato una classifica virtuale sulla base dell'Indice di produzione. Il Napoli sarebbe primo, la Juventus addirittura terza. L'articolo Indice di produttività, Napoli primo in classifica secondo il CIES è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA/ 500 Miglia IndiaNapolis 2018 : il vincitore è Will Power! Primo successo per l'australiano : DIRETTA 500 Miglia Indianapolis 2018: Will Power, australiano di 37 anni, vince davanti a Carpenter e Dixon al termine di una gara emozionante, con tante emozioni ma anche tanti incidenti(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:20:00 GMT)

Di Maria al Napoli?/ L’argentino del Psg può essere il primo regalo ad Ancelotti : costo minimo 50 milioni.. : Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del nuovo Napoli: l'argentino è stato allenato da Ancelotti per una stagione al Real Madrid, vincendo la Champions League(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:55:00 GMT)

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Carlo Ancelotti dal primo giugno sulla panchina del Napoli : Il primo giugno Carlo Ancelotti sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il mister ha definito l’accordo con gli azzurri.

Valore d’impresa : United al primo posto - il Napoli cresce del 27% : Lo studio di Kpmg ha calcolato il Valore d'impresa dei club europei. Red Devils in vetta, Juventus prima italiana, ma sorprende la crescita dei partenopei. L'articolo Valore d’impresa: United al primo posto, il Napoli cresce del 27% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.