“Siamo sconvolti” Musica | lutto per lo storico gruppo rock La notizia è stata diffusa

caffeinamagazine

: RT @fanpage: Lo chef Heinz Beck sulla morte del collega Alessandro Narducci: 'Mi ha scioccato, siamo sconvolti' - slugline_it : RT @fanpage: Lo chef Heinz Beck sulla morte del collega Alessandro Narducci: 'Mi ha scioccato, siamo sconvolti' - stefanellistef1 : RT @fanpage: Lo chef Heinz Beck sulla morte del collega Alessandro Narducci: 'Mi ha scioccato, siamo sconvolti' - fanpage : Lo chef Heinz Beck sulla morte del collega Alessandro Narducci: 'Mi ha scioccato, siamo sconvolti' -

(Di sabato 23 giugno 2018) “La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento”. Con un breve messaggio sulla loro pagina Facebook, uno degli storici gruppi, i Pantera, diramano la tristeriguardante uno dei batteristi più stimati del panorama metal. “Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto”. Lo hanno fatto sapere loro a tutto il mondo. Nel 1981, Vinnie Paul, come veniva chiamato abbreviando il suo nome di battesimo, aveva infatti fondato i Pantera con il fratello ‘Dimebag’ Darrell Abbott, assassinato nel 2004 durante un live a Columbus, in Ohio, dei Damageplan,che condivideva con il cantante Donnie Hart, il bassista Tommy Bradford e il chitarrista Terry Glaze. Paul, le cui cause della morte, avvenuta venerdì 22 giugno, rimangono al momento ancora sconosciute, aveva appena 54 anni. “Siamo scioccati e ...