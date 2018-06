Sci nautico | Giochi del Mediterraneo 2018 | tutti gli uomini in finale | Alice Bagnoli e

oasport

: @TinaLovat @scaffarini Non guardo sempre il mare, ma me lo godo facendo sci nautico o immersioni subacquee,se non è… - Bettynicolosi : @TinaLovat @scaffarini Non guardo sempre il mare, ma me lo godo facendo sci nautico o immersioni subacquee,se non è… - GabrieleManzo1 : RT @Tuttizeri: @KappaB_ Qui nella versione sci nautico. <3 - Tuttizeri : @KappaB_ Qui nella versione sci nautico. <3 -

(Di sabato 23 giugno 2018) Prima giornata di competizioni anche per lo sciaidel. Nello slalom, tra maschile e femminile, sui 20 posti in palio la nazionale italiana se ne aggiudica ben sei sugli otto convocati. Tra gliCarlo Allais si conferma l’atleta da battere: la medaglia d’oro a Mersin 2013 infatti si è piazzato al comando dopo il secondo round di qualificazione, precedendo il francese Tanguy Dailland e il connazionale Matteo Luzzeri. Si qualificano per la gara di domani anche Brando Caruso, grazie al primo posto ottenuto in mattinata, e Francesco Caldarola, leggermente arretrato rispetto ai migliori. I nostri portacolori si giocheranno dunque l’oro contro lo sciatore transalpino domani alle 12. In campo femminile invece accedono nella top-10e Marina Mosti, rispettivamente seconda e terza nella seconda manche. Come dimostrato durante ...