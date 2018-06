ABBADIA SAN SALVATORE TORNA NEL MEDIOEVO CON L' OFFERTA DEI CENSI

ABBADIA SAN Salvatore (SI) torna a vivere i fasti del suo splendente medioevo : Abbadia San Salvatore (SI) torna a vivere i fasti del suo splendente medioevo: un intero paese riscopre le sue origini e celebra l’Offerta dei Censi una singolare rievocazione storica che per tre giorni trasforma il cuore antico del borgo toscano in un “Castrum” medioevale dove rivivono arti e mestieri. Dal 6 all’8 luglio la comunità badenga smette gli abiti contemporanei e torna a vestire quelli degli avi, mettendo in scena una festa in ...