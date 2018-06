Problemi iOS 11 4 per la fotocamera | schermo nero o tremolante | prima soluzione

Subito Problemi con iOS 12 beta 2 : ecco quelli più frequenti : La giornata di oggi per gli utenti Apple è stata caratterizzata senza ombra di dubbio dal rilascio di iOS 12 beta 2. Considerando il fatto che la prima beta, come è logico che sia, abbia fatto emergere non pochi problemi, chiaramente c'erano tante aspettative nei confronti del secondo appuntamento ufficiale. Fermo restando che per toccare con mano l'aggiornamento nella sua versione definitiva dovremo attendere circa tre mesi stando alla ...

Già aggiornamento beta 2 iOS 11.4.1 : Problemi batteria persistenti? : L'aggiornamento beta 2 iOS 11.4.1 è stato già rilasciato in queste ore. Nella tarda serata di ieri lunedì 18 giugno, ecco che Apple ha distribuito il secondo firmware sperimentale della serie successiva a iOS 11.4: pacchetto chiacchieratissimo quest'ultimo, perché portatore di gravi problemi con la batteria degli iPhone. A Cupertino avranno dunque lavorato per migliorare l'autonomia soprattutto dei device più datati? Per il momento sembrerebbe ...

Nuova soluzione Problemi batteria iOS 11.4 : funzione Handoff incriminata : C'è una soluzione per chi continua ad vere gravi problemi batteria iOS 11.4? Sia su iPhone che su iPad, dopo il rilascio dell'aggiornamento, i device con firmware installato subiscono un calo repentino della loro autonomia, rendendo necessarie anche più ricariche quotidiane. Abbiamo esaminato la situazione ieri, riportando gli sporadici consigli ufficiali di Apple che pure non ha ammesso il grave bug. Ora, sulla base di riscontri e esperienze ...

Batteria disastrosa con aggiornamento iOS 11.4? Le uniche soluzioni ai Problemi ufficiali : L'aggiornamento iOS 11.4 ha davvero avuto un impatto negativo sulle batterie degli iPhone limitandone fortemente la durata? Sugli effetti del firmware a più di due settimane dal suo lancio pubblico, ci siamo soffermati già un paio di giorni fa ma è ora fondamentale ritornare sulla questione per vedere cosa Apple propone come soluzione ai molti utenti coinvolti dall'anomalia. Sul forum ufficiale di supporto Apple dove non mancano copiose ...

Problemi batteria con iOS 11.4 : molti utenti lo condannano - il report : L'aggiornamento ad iOS 11.4 è arrivato è stato rilasciato verso la fine dello scorso meso, introducendo tante modifiche e nuove funzionalità, e non ultimo qualche problema di troppo. Ci riferiamo alla scarsa durata della batteria, fastidio subentrato, o che per meglio dire ha fatto di più sentire il proprio peso, proprio a bordo di alcuni di quei dispositivi che avevano finalizzato l'installazione ad iOS 11.4. Come riportato su ...

Almeno dieci Problemi Problemi con iOS 12 beta 1 : ecco i più frequenti al 6 giugno : Ci sono grandi aspettative in questi giorni attorno all'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Nonostante manchino ancora alcuni mesi per il suo lancio definitivo, destinato ad avvenire in concomitanza con la commercializzazione del nuovo iPhone 2018, allo stesso tempo la distribuzione della primissima beta sta dando modo a tutti noi di ottenere alcune informazioni preliminari molto interessanti. In attesa dei primi dettagli sul fronte ...

Non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone con iOS 11.4 : ancora Problemi anteprime : ancora una volta non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone e questo in particolar modo a seguito dell'aggiornamento iOS 11.4. Contemporaneamente, continuano i problemi di visualizzazione delle anteprime senza il nome del mittente sempre sui melafonini. Un vero disastro insomma per l'applicazione di messaggistica tanto utilizzata. All'indomani del rilascio di iOS 11.4, aveva già esaminato alcuni problemi persistenti per WhatsApp, ...

Problemi Telegram senza aggiornamento su iPhone : bug iOS 11.4 e no GDPR : Davvero una brutta grana: Problemi Telegram latenti stanno venendo fuori in questi giorni per un motivo ben preciso. L'applicazione di messaggistica, oramai da due mesi, non riceve aggiornamenti per gli iPhone e tutto ciò sta scatenando bug (soprattutto a seguito del rilascio di iOS 11.4) ma da vita pure a gravi mancanze, come quella dell'adeguamento al nuovo GDPR. A denunciare la situazione non certo idilliaca è Pavel Durov, CEO di ...

Risolti davvero i Problemi notifiche WhatsApp senza nome? Dubbi aggiornamento iOS 11.4 : La telenovela con protagonisti i problemi notifiche WhatsApp senza nome continua ancora, malgrado le ottime notizie di ieri 29 maggio. Per chi si fosse perso l'ultima puntata (è proprio il caso di dirlo), l'applicazione di messaggistica sembrava aver superato in via definitiva il bug con l'aggiornamento 2.18.651 disponibile su iTunes nelle scorse ore. MA a fare da guastafeste al contrario è giunto un altro update, questa volta del sistema ...

iPhone 7 e iPhone 7+ : Problemi al microfono con iOS 11.3 : iPhone 7 e iPhone 7+ hanno problemi hardaware causati da un problema software, iOS 11.3 e iOS 11.3.1 hanno reso inutilizzabili i microfoni e gli altoparlanti dei device. È la stessa Apple ad ammetterlo inviando una nota ai fornitori chiedendo di effettuare una diagnostica e in caso di problematiche richiedere la riparazione. iPhone 7/7+: problemi audio con iOS 11.3 I problemi per Apple non sembrano finire, dopo le varie problematiche legate ...

Problemi iOS 11.3 per microfono iPhone 7 e 7 Plus : prime soluzioni e cosa fare : Davvero gravi i Problemi iOS 11.3 relativi al microfono di iPhone 7 e 7 Plus. Chi possiede uno dei due melafonini del 2017 avrebbero chiare difficoltà in chiamata con le conversazioni rese impossibili proprio dalla mancanza di audio. Vediamoci chiaro, specificando quali possono essere le prime soluzioni da adottare. Dopo l'aggiornamento iOS 11.3 sarebbe entrato in scena un conflitto di natura hardware/software ma non meglio specificato e al ...