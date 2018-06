' Napoli | serve anche Meret | da prendere e valorizzare'

Rapporto criminalità - a Napoli meno rischi che a Milano : 'Ma ora serve più fermezza' : Ma chi ha detto che Napoli è la capitale del malaffare? E chi si ostina a sostenere che il Meridione d'Italia coincida con l'epicentro del terrore generato da micro e macrocriminalità? Dati alla mano -...

Napoli - De Luca : 'Serve un accordo politico tra le regioni meridionali' : Questa 'forza politica' a cui fa riferimento il governatore siciliano 'non nasce dall'oggi al domani' ma 'se i risultati elettorali confermeranno il quadro attuale aggiunge ci vedremo tra qualche ...

#pizzaUnesco al Napoli Pizza Village 2018 - Pecoraro Scanio : “Serve impegno per tutelare la tradizione e la qualità” : Dopo lo straordinario percorso della mobilitazione mondiale promossa dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio che, con oltre 2 milioni di firme da più di 100 Paesi, ha favorito l’iscrizione dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, #PizzaUnesco torna dall’1 al 10 giugno al Napoli Pizza Village 2018 ...

Champions - plusvalenze e riserve : il Napoli sul mercato con 330 milioni : Unico padrone del pallone capace di incarnare le figure di zio Paperone e all'improvviso quella di Gastone: smisurato nella ricchezza ma fino ad adesso sempre sobrio nella gestione del...

Notti senza regole a Napoli : perché ora serve un'ordinanza vera : Sono due le immagini dell'ultimo sabato notte che fissano, più di altre, i contrasti e i due volti della movida napoletana. La legge e l'arbitrio, il rigore e la rilassatezza, i controlli e l'anarchia.

Allegri : "Probabilità altissime che resti alla Juventus"/ "Serve rispetto : non paragonateci al Napoli" : Allegri: "Probabilità altissime che resti alla Juventus". Conferenza stampa pre-Verona, il tecnico bianconero ha parlato anche del confronto col Napoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:17:00 GMT)

Napoli - stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris : «Serve più spazio davanti al bar» : Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il...

Napoli - stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris : «Serve più spazio davanti al bar» : Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il...

Koulibaly : 'Sarri? È quello che serve al Napoli - bisogna continuare insieme' : ' Dobbiamo continuare insieme - ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport - ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo ...

Napoli - che peccato : cosa serve per fare quell'ultimo passo in più : La Grande Bellezza, rievocata da De Laurentiis nell'intervista lunga ventiquattr'ore a proposito di Sarri, è sfiorita dopo aver toccato l'apice. Due settimane fa il Napoli aveva...

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE / Il Napoli pareggia 2-2 : scudetto non aritmetico - ora serve... : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:48:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Napoli 1-0 - inizia la ripresa : al Napoli serve una reazione : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

LIVE Fiorentina-Napoli 1-0 - finisce il primo tempo : al Napoli serve una reazione : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...