Pensioni quota 100 | Di Maio | ' Non posso dire ora se entrerà nella Legge di

Blastingnews

: La proposta di Brambilla sulle pensioni non è accettabile. Questa maggioranza ci ha promesso quota 100 (60+40) e qu… - rdelvecchio61 : La proposta di Brambilla sulle pensioni non è accettabile. Questa maggioranza ci ha promesso quota 100 (60+40) e qu… - ANIEF_tw : Pensioni, il Governo frena ancora sulla quota 100 #ReggioNotizie #Anief - Amos8125 : -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Le ultime affermazioni del Ministro Del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Dirilasciate durante un’intervista a 'Il Sole 24 Ore' hanno messo in dubbio i tempi di realizzazione delle misure di pensione anticipata tanto sbandierate in campagna elettorale e tanto attese dai futuri pensionandi. Il tema dellerimane un tema molto caldo per il governo Conte. Si punta, ormai è assodato, al superamento dellaFornero.100 e 41 potrebbero però non essere inseriteprossimadi bilancio, le priorita' del Governo sembrerebbero essere altre. Nel corso dell’intervista vengono citate le priorita' d’azione del nuovo Governo in vista del decreto dignita', dubbi invece per l'inserimento di100 e 41 VIDEO. Riforma100 e uscita con 41 anni di contributi si allontanano? Il dubbio è legittimo e si sta diffondendo sui social dove sta ...