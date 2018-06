Idrocarburi nell' acqua minerale San Benedetto | Ministero della Salute richiama un lotto

Blastingnews

: RT @MaxMangione: Trovate tracce di idrocarburi nell'acqua San Benedetto. Nulla di cui preoccuparsi: con un litro ci fai tranquillo 30 km ne… - FabrizioFattori : RT @MaxMangione: Trovate tracce di idrocarburi nell'acqua San Benedetto. Nulla di cui preoccuparsi: con un litro ci fai tranquillo 30 km ne… - telecinismo : RT @MaxMangione: Trovate tracce di idrocarburi nell'acqua San Benedetto. Nulla di cui preoccuparsi: con un litro ci fai tranquillo 30 km ne… - Spartaco_8 : RT @MaxMangione: Trovate tracce di idrocarburi nell'acqua San Benedetto. Nulla di cui preoccuparsi: con un litro ci fai tranquillo 30 km ne… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) E' stato disposto il ritiro dal commercio di undiSana causapresenza diaromatici. L'allarme è stato lanciato dala giornata dell' 11 Giugno, che si è subito preoccupato di disporre il ritiro del prodotto dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia. non è la prima volta che si legge di alimenti e prodotti variti perché pericolosi per la nostra, ma quando si tratta di un bene primario ad elevato consumo la faccenda diventa più importante e delicata. Fortunatamente pare che l'allarme alimentare riguardi un solofamosa azienda distributrice, scopriamo tutti i dettagli sul caso. VIDEO Ritiro dell'San: ecco ilinteressato Sicuramente la notizia può generare preoccupazionea popolazione italiana, ma lo stessoha raccomandato di non ...