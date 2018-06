YouTube Music e YouTube Premium sbarcano ufficialmente in Italia

YouTube Music E PREMIUM IN ITALIA/ Costi e info : serie tv "originals" senza audio e sottotitoli in italiano : YOUTUBE MUSIC e PREMIUM arrivano in ITALIA, come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla MUSICa anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:48:00 GMT)

YouTube Music e Premium in Italia : prezzi e come funziona : Anche se un po’ in ritardo, Youtube ha portato i suoi servizi di streaming Musicale, e non solo, nel nostro paese e in altri 16 nazioni europee. I servizi in questione sono Youtube Music e Music Premium e Youtube Premium. Youtube Premium: cos’è e come si attiva Andiamo ad analizzare prima di tutto Youtube Premium per un motivo preciso, perché è l’abbonamento completo che comprende tutti i servizi di Youtube disponibili. Infatti ...

Come funziona YouTube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

YouTube Music da oggi in Italia - gratis oppure a 10 euro al mese : è guerra a Spotify : Il rivale di Spotify, Youtube Music, fa il suo debutto ufficiale da oggi anche in Italia. Al momento, questa applicazione è disponibile in diciassette Paesi, tra cui Spagna, Francia, Svezia, Germania, Irlanda, Russia e Canada. Saranno due le versioni che gli utenti potranno scegliere: quella gratuita con la presenza degli annunci, e la versione Music Premium da 10 euro al mese. Questa potrebbe rappresentare la svolta per chi ascolta Musica da ...

YouTube Music non è ancora pronta per sostituire Google Play Music : Con YouTube Music Google ha provato a migliorare le funzionalità già offerte da Google Play Music ma queste due app non sono ancora pronte per essere fuse L'articolo YouTube Music non è ancora pronta per sostituire Google Play Music proviene da TuttoAndroid.

YouTube Music e Premium arrivano in Italia / Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio : Youtube Music e Premium arrivano in Italia, Come funzionano? Tariffe e info sul nuovo servizio a disposizione degli utenti. Nei pacchetti oltre alla Musica anche show televisivi.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Come funzionano i nuovi YouTube Music e YouTube Premium : Prima di quanto ci si aspettasse YouTube lancia la sua nuova offerta di streaming audio e video anche in Italia. Si articola in due parti: YouTube Music (disponibile anche a pagamento senza pubblicità e con il download della Musica per l’ascolto offline) e YouTube Premium, che invece riguarda l’intera library video della piattaforma usata ogni mese da due miliardi di utenti. Pure in questo caso accessibile senza pubblicità, per visione in ...

Abbiamo provato YouTube Music (Premium) : c’è tutto e anche di più (prezzi e come funziona) : Abbiamo provato YouTube Music, il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. E' favoloso ed è pure accompagnato da YouTube Premium che è tutto da scoprire, ecco il nostro video. L'articolo Abbiamo provato YouTube Music (Premium): c’è tutto e anche di più (prezzi e come funziona) proviene da tuttoAndroid.

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia : YouTube Music E YouTube Premium Arrivano In Italia. Ecco tutti quello che devi sapere su YouTube Music E YouTube Premium. Quanto costa YouTube Music E YouTube Premium? YouTube Music E YouTube Premium Finalmente ci siamo: dopo una breve attesa, YouTube Music e YouTube Premium sono ora disponibili anche in Italia. YouTube Music Ufficiale: Cosa E’, Come Funziona, Quanto Costa Da oggi anche […]

Arrivano in Italia YouTube Music e Premium - ecco come funzionano : Continua il piano di YouTube di diversificare la sua piattaforma a livello internazionale: se la società di Google basa la gran parte della sua forza sulla fruizione di video di qualsiasi natura, i suoi sforzi negli ultimi anni si sono concentrati negli investimenti su due servizi aggiuntivi a pagamento, uno dedicato alla Musica e uno alle produzioni originali. Dopo il lancio negli Stati Uniti e in altri mercati selezionati (Australia, Nuova ...

YouTube Music e YouTube Premium arrivano in Italia : ecco costi e abbonamenti : Come un fulmine a ciel sereno, Google ha annunciato l'arrivo di YouTube Music e YouTube Premium in Italia tramite un post sul suo blog ufficiale. L'articolo YouTube Music e YouTube Premium arrivano in Italia: ecco costi e abbonamenti proviene da TuttoAndroid.

YouTube : molte novità per l'utente medio - poche per YouTube Kids : Music sempre più vicino : ... nel codice della versione 2.35, nasconderebbe riferimenti sia alla realtà virtuale, sempre più usata dagli artisti nei loro spettacoli, che ad una funzione 'SmartRemote', probabilmente allo studio ...

YouTube Music si prepara ad introdurre un telecomando remoto e YouTube testa nuovi nomi per alcune schede : Grazie alla versione 2.35 di YouTube Music per Android scopriamo una nuova feature a cui il team di sviluppatori sta lavorando. Ecco tutti i dettagli L'articolo YouTube Music si prepara ad introdurre un telecomando remoto e YouTube testa nuovi nomi per alcune schede proviene da TuttoAndroid.