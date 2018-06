Nicaragua | pro-Ortega contro manifestanti

In Nicaragua continuano le proteste e le violenze : Ci sono 160 morti in due mesi negli scontri con la polizia: altri due ieri, durante una giornata di scioperi e manifestazioni contro il presidente Daniel Ortega The post In Nicaragua continuano le proteste e le violenze appeared first on Il Post.

Nicaragua : gruppi armati pro-Ortega seminano il terrore :

Tregua delle proteste e delle repressioni in Nicaragua - ma il paese è una polveriera pronta a esplodere : Con l'appello lanciato durante l'Angelus domenica scorsa, Papa Francesco ha acceso un faro su quanto stia avvenendo in Nicaragua, vicende finora seguite distrattamente dai media mainstream italiani. Le repressioni di ogni forma di protesta nei confronti del governo hanno causato la morte di almeno cento persone, tra cui un giornalista, e un migliaio di feriti.Le manifestazioni popolari delle ultime settimane contro il taglio delle pensioni e ...

Nicaragua : proseguono scontri - altri 2 morti a Granada :

Nicaragua : Cidh - 127 morti da inizio proteste aprile :

In Nicaragua le proteste stanno funzionando : Il presidente Daniel Ortega ha ritirato la sua controversa riforma delle pensioni, ma le manifestazioni non si sono fermate e ora puntano proprio lui The post In Nicaragua le proteste stanno funzionando appeared first on Il Post.

Nicaragua : sciopero a oltranza - cresce protesta anti Ortega :

Nicaragua : almeno 29 morti in sei giorni di protesta :

Decine di morti nelle proteste contro Ortega. Cosa sta succedendo in Nicaragua : Anche la situazione dell'ordine pubblico è apparsa migliore rispetto a quel triangolo Honduras-El Salvador-Guatemala dove narcos e maras provocano gli indici di omicidi più alti del mondo. Ma tutti ...

Nicaragua - ucciso un giornalista che filmava proteste di piazza : Un giornalista che stava filmando gli scontri tra dimostranti e polizia durante le proteste in Nicaragua contro la riforma delle pensioni è stato ucciso nella città di Bluefields, sulla costa ...