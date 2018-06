Macron e Merkel rilanciano la nuova Ue | bilancio comune e più investimenti

Merkel ritrova Macron - Italia ai margini : istituzioni Ue preoccupate per le scelte unilaterali di Roma : Il governo gialloverde che doveva farsi valere in Europa rischia di rimanere 'stritolato' nel solito asse franco-tedesco, perenne e inscalfibile, oggi rinvigorito dall'intesa tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron sui respingimenti dei migranti già registrati nei paesi di primo approdo. Come l'Italia o la Grecia, i due Stati Ue dove si riversa la maggioranza degli arrivi nel continente. Il sostegno dell'alleato francese è proprio ...

Merkel e Macron disegnano la nuova Ue : bilancio comune - più investimenti e sorveglianza ai confini : Un bilancio comune per i Paesi dell’Eurozona, la trasformazione del fondo salva-stati ESM in una sorta di fondo monetario europeo, il rafforzamento degli investimenti per garantire una maggiore convergenza economica tra i Paesi e maggiori sforzi per fronteggiare l’immigrazione illegale e sorvegliare meglio le frontiere esterne dell’Ue....

Merkel e Macron vogliono distinguere i distruttori dell'Ue da tutti gli altri : ... una rete di sicurezza , backstop, nei casi di crisi del settore bancario; una riforma dei trattati nel 2019 per far entrare in funzione i nuovi assetti della moneta unica nel 2021; una politica ...

Merkel e Macron vogliono distinguere i distruttori dell’Ue da tutti gli altri : Bruxelles. Un bilancio della zona euro per far convergere le economie degli stati membri; una linea di credito del fondo Esm (European Stability Mechanism) per rispondere nel breve periodo agli choc asimmetrici; una rete di sicurezza (backstop) nei casi di crisi del settore bancario; una riforma dei

Macron e Merkel provano a rilanciare l'Ue : ok a un bilancio per Eurolandia : Un bilancio dell'Eurozona, un nuovo ruolo per l'Esm, un numero ridotto di commissari Ue e una serie di iniziative comuni su migrazioni, difesa, sviluppo economico, ambiente. Parigi e Berlino cercano ...

Merkel-Macron : "Migranti sfida europea" : Dare una risposta europea continua ad essere il nostro obiettivo", aggiunge, ammettendo però che è "complicato" varare una politica comune in materia di asilo. "L'obiettivo - prosegue - è migliorare ...

Migranti - Merkel-Macron : risposta europea - accogliere esigenze Italia | : La cancelliera ha ricevuto a Meseberg il presidente francese per un trilaterale anche con Juncker. "Migrazione la concepiamo come sfida comune", ha detto. Il presidente francese: "D'accordo con ...

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...

Aerei e cannoni : l'Europa si fa anche così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Vertice Merkel - Macron : sostegno all'Italia sui migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti, a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme dell'Eurozona, come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune. "Le riforme dell'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Merkel-Macron - sì a budget eurozona : ANSA, - BERLINO, 19 GIU - "Sull'eurozona abbiamo raggiunto un buon risultato". Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg con Emmanuel Macron. "Siamo a favore di un budget dell'eurozona e della ...

Migranti - Merkel-Macron : sfida comune Ue : 17.41 Alla crisi migratoria servono risposte europee. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel,in conferenza con il presidente francese Macron, dopo l'incontro al castello di Mesemberg, Berlino. Quella dei Migranti è "una sfida comune", dice. Macron lo considera un "momento decisivo per l'Europa" e conferma: "Crediamo in una risposta europea alla crisi: serve più sovranità, unità, coordinazione,politiche estere comuni". Sull'Eurozona:budget ...

Migranti - Merkel a Macron : le posizioni dell'Italia vanno considerate - : La cancelliera ha ricevuto a Meseberg il presidente francese per un trilaterale a cui è presente anche Jean Claude Juncker. "La migrazione la concepiamo come sfida comune" e "il nostro obiettivo resta ...

Vi spiego perché Merkel e Macron non potranno ridare un'anima all'Europa : ... dei finanzieri impegnati a metà tra salvare il mondo e realizzare affari giganteschi, le dame che nei loro salotti insegnano le vie della salvezza, gli innamorati della scienza che cercano di ...