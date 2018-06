Le 7 app che semplificano la vita a chi è appassionato di moda

Il Giappone vince anche in un bar cinese. Viva le rimanenze di Polonia-Senegal : Ho dovuto censire tutti i cinesi della città – “un monitoraggio, chiamiamola anagrafe, una situazione, una fotografia…” – dacché ho constatato che nessun bar del circondario avrebbe trasmesso i fenomenali condensati di prodezze che, ne ero sicuro, ci avrebbero offerto Colombia-Giappone e Polonia-Sen

JIMMY WOPO UCCISO A PITTSBURGH/ Video - aveva appena firmato per l’etichetta Taylor Gang : JIMMY WOPO morto a PITTSBURGH, Video, dopo XXXTentacion, altro rapper UCCISO dopo sparatoria: aveva 21 anni. Coinvolta anche un'altra persona, ricoverata presso l'ospedale vicino(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 19:17:00 GMT)

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Giappone e Senegal in vetta al Girone H : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

“Hanno ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un altro cantante ammazzato. Colpi di pistola. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...

Le ceramiche di tutto il mondo si danno appuntamento a Grottaglie - TA - per una grande esposizione : afferma Sebastiano Leo , assessore all'Istruzione, Università, Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia Grottaglie accoglie anche quest'anno opere provenienti da tutto il mondo e si ...

Colombia-Giappone 0-1 La Diretta Kagawa su rigore - espulso Sanchez : Alla Mordovia Arena di Saransk prende il via anche l'ultimo girone di questi Mondiali, forse il più incerto ed equilibrato di tutti. Senza una vera superpotenza, il ruolo delle favorite dovrebbero ...

"Datemi quello che mi spetta o mi do fuoco" : l'appello di Ciro - malato di tumore : Ciro Marra, pensionato Eav, è in una situazione che definisce 'disperata'. L'uomo è in pensione anticipata dallo scorso...

Johnny Depp annulla tutte le sue apparizioni pubbliche : Indietro 19 giugno 2018 2018-06-19T12:49:52+00:00 ROMA – Johnny Depp ha annullato tutte le sue apparizioni pubbliche. L’attore ha fatto cancellare ogni conferenza stampa o incontro con i media previsto per le prossime settimane. Un vero e proprio silenzio stampa, conseguenza dell’attenzione sempre crescente che lo ha visto protagonista in questi giorni. Dimagrito e definito “irriconoscibile” […] L'articolo Johnny Depp annulla tutte le sue ...

Meghan Markle - perché suo padre Thomas sembra solo approfittarsene : Il vero cruccio nella vita perfetta di Meghan Markle è suo padre Thomas, 73 anni. L’uomo ha parlato per la prima volta in televisione dal suo forfait al matrimonio della figlia con il Principe Harry. Nella lunga intervista concessa a Itv parla di Meghan, di Harry, delle nozze, dei suoi rimpianti, ma Thomas Markle non ci convince fino in fondo. sembra quasi approfittare della situazione, vediamo perché. In tv Mr Markle ha raccontato del ...

Instagram inchioderà gli utenti che passano troppo tempo usando l'applicazione : Instagram è una delle prime cause di dipendenza da social network: c'è chi non riesce letteralmente a farne a meno e passa le giornate a scorrere le foto dei profili altrui. Contro questa eccessiva perdita di tempo, arriva in aiuto la stessa applicazione: a breve lancerà un nuovo strumento, chiamato "Usage Insights", che permetterà ad ognuno di capire quanti minuti o ore si trascorrono in compagnia del social network ...

A breve l’app Whatsapp su Windows 10? Possibile anche chiamare e videochiamare : WhatsApp potrebbe arrivare presto su Windows 10 attraverso un'applicazione ufficiale. Al di là della versione web o dell'applicazione disponibile al momento per la versione desktop dell'OS redmondiano (che sembra più un porting della prima soluzione, e propone come suo unico vantaggio quello di non rischiare interruzioni accidentali della fruizione per una sbadata chiusura della relativa pagina web), fa piacere apprendere che la compagnia si sia ...

Jimmy Wopo morto - un altro rapper ucciso in Usa poche ore dopo xxxtentacion : Una tragica costante, quella del giovane sangue versato nella patria del rap: a poche ore dalla morte del giovane artista trap xxxtentacion in Florida, il 21enne rapper emergente Jimmy Wopo è stato ...

