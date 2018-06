Droga ed usura | vasta operazione delle Forze dell' Ordine | 58 arresti

Roma - Droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga , riciclaggio, usura , estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Droga e usura : 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise e Spagna : Roma – Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma , la Sardegna , il Molise e il Piemonte, nonchè in Spagna . Questo per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone. Tale ordinanza è stata emessa dal GIP di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Associazione a ...

Droga e usura a Roma - 58 arresti : ANSA, - Roma , 19 GIU - Traffico di Droga , riciclaggio, usura , estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della ...

Droga e usura a Roma : 58 arresti - sequestri per 7 milioni di euro - : Traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Decine di persone sono finite nel mirino di una vasta operazione in corso tra ...

Droga e usura a Roma : 58 arresti - sequestri per 7 milioni di euro : Droga e usura a Roma: 58 arresti, sequestri per 7 milioni di euro Traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Decine di persone sono finite nel mirino di una vasta operazione in corso tra la Capitale, la Sardegna, il Molise, il Piemonte e la ...