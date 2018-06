Def | via libera del Governo | né flat tax | né reddito di cittadinanza | resta pure la

Def - via libera alle Camere. Stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : ... volto a contrastare le sacche di poverta' presenti in Italia tramite interventi non assistenziali, bensi' tramite l'integrazione nel mercato del lavoro" ha detto ancora il ministro dell'Economia. "...

Def - via libera dalle Camere : il Senato approva la risoluzione della maggioranza : Il ministro dell'economia Giovanni Tria , parlando di Def, ha spiegato che «il consolidamento di bilancio è condizione necessaria per mantenere la fiducia dei mercati finanziari, imprescindibile per ...

Def : via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza : Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S sul Def. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242. I votanti sono stati 572, 4 gli astenuti. , ANSA, .

Def - via alle Camere. Chiesto stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : MILANO - Camera e Senato hanno approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega al Documento di economia e finanza 2018. Il testo aveva ottenuto il parere favorevole del ministro dell'economia, Giovanni Tria. Alla Camera il documento è passato con 330 voti favorevoli e 242 contrari , quattro gli astenuti, , al Senato i voti favorevoli sono stati 166, quelli contrari 127 e sei gli ...

Def - via libera Camera a risoluzione maggioranza con 330 sì : Roma, 19 giu. , askanews, Con 330 sì, 242 no e 4 astenuti l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza al Def 2018. La maggioranza impegna il governo a bloccare l'aumento dell'Iva ...

Def - via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza : L'Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza del 2018. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242 e quattro gli astenuti. La misura impegna il governo a bloccare l'aumento dell'Iva e delle accise su benzina e ...

Def - al via i lavori del nuovo Governo : la discussione entra nel vivo : E' entrata nel vivo la discussione generale in Senato sul Documento di Economia e Finanza , DEF, con l'intervento in Aula del relatore Alberto Bagnai , Lega,

Più flessibilità dall'Europa. Nella risoluzione sul Def l'ipotesi di rinviare il pareggio di bilancio al 2021 : Avviare un dialogo con l'Europa per rivedere il percorso di riduzione del deficit nel triennio 2019-2021 con l'obiettivo, non esplicito, di rinviare al 2021 il pareggio di bilancio, previsto ora nel 2020 dal quadro tendenziale. È la formula - rivelata dall'Agi - con cui la maggioranza impegna il governo a chiedere maggiori spazi di flessibilità alla Ue, "nel rispetto degli impegni europei", Nella bozza di risoluzione sul Def che ...

Def - mercoledì 19 giugno al via la discussione al Senato : Teleborsa, - Agenda piena di appuntamenti quella del neonato Governo M5S e Lega. Martedì 19 giugno prende il via in Aula al Senato la discussione sul DEF - Documento di Economia e Finanza, all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal governo. mercoledì prossimo, 27 giugno , invece, il ...

Def - mercoledì 19 giugno al via la discussione al Senato : Agenda piena di appuntamenti quella del neonato Governo M5S e Lega . Martedì 19 giugno prende il via in Aula al Senato la discussione sul DEF - Documento di Economia e Finanza, all'interno del quale vengono messe per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie selezionate, decise ed imposte dal governo. mercoledì prossimo, 27 giugno , invece, il ...

Il 19 al via l'esame del Def. Conte in Aula il 27 su consiglio europeo : ... una decisione analoga dovrebbe essere presa martedì prossimo anche dalla capigruppo al Senato, , posticipando al 19 giugno alle 9,30 l'arrivo in Aula del Documento di economia e finanze, con l'...

