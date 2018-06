Astronomia | ESO | un cacciatore di pianeti e il suo vicino

Astronomia - WASP-127b : un esopianeta molto originale - dall’atmosfera limpida e ricca di metalli : WASP-127b è un esopianeta molto originale. E’ uno dei pianeti meno densi mai avvistati ed è ricco di una molteplicità di metalli; non se ne trova uno così tra migliaia osservati. Tenuto d’occhio dal team di studiosi dell’Università di Cambridge e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, IAC, in Spagna, le peculiarità di WASP-127b, un gigante gassoso con cieli parzialmente limpidi e forti tracce di metalli nell’atmosfera, sono finite in una ...

Astronomia - ESO : “momenti interstellari” a La Silla in Cile : L’osservatorio di La Silla dell’ESO in Cile è inevitabilmente fotogenico da ogni angolazione, comprese prospettive insolite e creative come questa! Questa vista panoramica unica è stata catturata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek. “Mi chiedevo se fosse possibile catturare i colori mistici dell’universo senza attrezzature complicate” ha spiegato, aggiungendo che inizialmente è stato ispirato da uno dei ...

Astronomia - ESO : “catturata” la Nebulosa Tarantola e i suoi numerosi vicini - nebulose e ammassi stellari : Sfruttando le capacità del telescopio VST (VLT Survey Telescope) all’Osservatorio del Paranal dell’ESO in Cile, alcuni astronomi hanno catturato una immagine dettagliatissima (in alto) della Nebulosa Tarantola e dei suoi numerosi vicini: nebulose e ammassi stellari. La Tarantola, nota anche come 30 Doradus, è la regione di formazione stellare più brillante e la più energetica nel Gruppo Locale di galassie. La Nebulosa Tarantola, in ...

Astronomia - liceali in alternanza scuola-lavoro scoprono una sorgente celeste anomala : “raggi X dal comportamento inatteso” : Giovani scienziati crescono, anche grazie al progetto alternanza scuola-lavoro, e realizzano scoperte di livello internazionale. È il caso di sei studentesse e studenti del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Razvan Patrolea, Lorenzo Apollonio, Elena Pecchini, Cinzia Torrente, Bartolomeo Bottazzi-Baldi e Martino Giobbio, che hanno partecipato a un percorso di alternanza scuola-lavoro presso l’INAF, individuando una sorgente variabile di ...

Astronomia : il cacciatore di esopianeti Tess pronto alla prossima fase della sua missione : Tess è pronto a dare il via alla prossima fase della sua missione. Il cacciatore di esopianeti erede della missione Kepler è transitato a circa 8000 chilometri di distanza dalla Luna: il nostro satellite gli ha fornito una spinta gravitazionale sufficiente ad immetterlo nell’orbita operativa finale. Durante questa manovra, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ha avuto modo di sperimentare una delle quattro camere di bordo realizzando uno ...

Astronomia - ESO : laser e stelle guida artificiali per una vista limpida del cosmo : Le stelle luccicanti sono molto più apprezzate dai poeti e dai romantici che dagli astronomi. Anche nelle condizioni quasi perfette di “seeing” sopra il Cile, che ospita la flotta di telescopi all’avanguardia di ESO, la turbolenza nell’atmosfera terrestre provoca il luccichio delle stelle, sfuocando la nostra vista del cielo notturno. Questi quattro raggi laser sono specialmente concepiti per combattere questa turbolenza. I raggi ...

Astronomia - ESO : la Nova sopra la Supernova : In una coincidenza astronomica improbabile, una stella esplode come una Nova nel cielo sopra il nuovo planetario e centro visitatori meno di una settimana dopo la sua inaugurazione. Un’immagine della Nova nana V392 Persei è stata ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek il 2 Maggio 2018. Mostra una vista a grandangolo del cielo della serata sopra la superNova di ESO, in direzione ovest-nordovest. La posizione della Nova sopra la ...

Astronomia : inaugurato il Planetario e Centro Visite Supernova dell’ESO [GALLERY] : 1/17 Il 26 aprile 2018, il Planetario e Centro Visite Supernova dell'ESO è stato ...

Astronomia : cieli ad arcobaleno sull’osservatorio Paranal di ESO : Questa vista mozzafiato dell’osservatorio Paranal di ESO svela una spettacolare scena notturna sopra una parte del telescopio VLT (Very Large Telescope) di ESO, il residente più famoso dell’osservatorio. Il telescopio al centro dell’immagine è una delle quattro unità del VLT. Il VLT comprende queste unità e quattro telescopi aggiuntivi mobili, i telescopi ausiliari. Anche se il VLT è impressionante, il telescopio chiuso è surclassato in ...