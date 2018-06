BPER Banca Beach Volley Italia Tour | Lido di Spina Leonardi concede il bis | Cecchini Dal

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Grandi campioni in corsa verso le finali! : E’ ripartito il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 dalla spiaggia di Lido di Spina (Ferrara), presso il bagno Kursaal. Molte le coppie in campo per questa tappa che apre la stagione, la quale vanta anche la presenza di Grandi Beachers di notevole esperienza. Nella giornata di oggi, sabato 16, continuano a salire nel tabellone vincenti Nicola Grigolo/Francesco Cottarelli che si scontreranno in una sfida attesissima con Davide Dal ...

BPER Banca Beach Volley Tour 2018 : che parterre nella prima tappa! Quante star sulla sabbia di Lido di Spina : Livello alto, anzi altissimo per la prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che scatta domani sulla sabbia del bagno Kursaal a Lido di Spina (Ferrara) con l’organizzazione della BVU e di Just People e la partnership di BPER Banca, Fastweb e OA Sport. In campo femminile si tratta quasi di una rivincita della prima tappa del Campionato Italiano andata in scena una settimana fa a San Cataldo, mentre in campo maschile c’è curiosità ...

BPER Banca Beach Volley Tour : si parte! Lido di Spina è pronta ad ospitare la prima tappa del circuito. Fastweb c’è! : L’estate del Beach Volley si illumina, l’attesa è finita. Torna per il terzo anno consecutivo il BPER Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di livello B1 che toccherà ben cinque regioni italiane da qui a fine agosto. Il primo appuntamento è in programma nel week end in arrivo, il 16 e 17 giugno nello splendido scenario di Lido di Spina e la prima notizia è che Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia ...

BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Coda d’inverno a Cesenatico : si assegnano i titoli a squadre di Lega : Una Coda di Inverno sulla riviera romagnola dove si concludono le LIBV Major Series 2017-2018, che vedranno l’assegnazione dei titoli per Categorie e di quello Assoluto per Società al termine di un percorso invernale che ha visto disputarsi negli impianti di tutta Italia m8igliaia di sfide fra le varie scuole di Beach Volley.. NUMERI Le LIBV Major Series, dalla Fase Territoriale, hanno visto il coinvolgimento di 40 Società e 192 squadre, con ...

Beach volley. BPER Banca Italia Tour 2018. Presentato a Cesenatico il circuito nazionale di tornei B1 : sei gli appuntamenti. C’è la Web Tv di OA Sport! : Si avvicina l’estate e torna puntuale l’appuntamento con il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People, in collaborazione con la Lega Italiana Beach Volley e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Il circuito è stato Presentato questa mattina presso il Bagno Milano di ...

LIVE STREAMING Presentazione BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 : A Cesenatico si svolge la Presentazione del BPER Banca Beach Volley Italia Tour.

