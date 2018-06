Stadio Roma | Parnasi e Malagò parlarono anche di quello del Milan

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

NUOVO Stadio Roma - PARNASI ARRESTATO/ Ultime notizie : Lanzalone si dimette - Prosperetti indagato : NUOVO STADIO ROMA. 9 arresti fra cui Lanzalone e PARNASI, il patron Pallotta: “Se non si fa più vendo la società”. Il presidente giallorosso minaccia la cessione del club(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Stadio della Roma : indagato Prosperetti - Soprintendente Speciale del Mibact : E' un altro nome di peso a cadere nella rete dell'inchiesta. Si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle - Sullo Stadio della Roma piovono inchieste, oltre all'acqua fuori ...

Congelato il progetto del nuovo Stadio della Roma. Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, il progetto per la costruzione del nuovo stadio dell'As Roma è stato Congelato. Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, infatti, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi, che di Eurnova è il presidente. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un ...

Stadio Roma - indagato il soprintendente Prosperetti : tolse il vincolo sulle tribune : Francesco Prosperetti, soprintendente che si occupò del vincolo sulle tribune dell’ippodromo di Tor di Valle, è indagato nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l’ex capo segreteria del Ministro ai Beni culturali, Claudio Santini, “avvicinò il Sovrintendente Francesco Prosperetti chiamato a pronunciarsi sul vincolo” che poi fu tolto. Come riscontro la Procura indica “un incontro tra il ...

Stadio Roma - Mibact dispone ispezione : 17.55 Alla luce dei provvedimenti giudiziari per la vicenda dello Stadio della Roma, il ministero dei Beni Culturali ha disposto un'ispezione. La procedura ispettiva è "volta a verificare la linearità dell'azione di competenza degli organi periferici deputati alla tutela degli specifici interessi pubblici governati da questa amministrazione". Il riferimento è all'archiviazione del vincolo sulle tribune di Lafuente dell'ippodromo di Tor di ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Stadio Roma - la cupola di Parnasi «Per realizzarlo paghiamo tutti» : di Valentina Errante e Sara Menafra C'è un unico metodo per gestire progetti diversi, che vanno dallo Stadio della Roma all'aspirazione di realizzare anche quello del Milan. Il metodo del giovane e ...

Stadio Roma : Parnasi dal carcere - mai commesso reati : "Non ho mai commesso reati. Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto". E' quanto l'imprenditore Luca Parnasi ha detto ai suoi difensori, gli avvocati Emilio Ricci e ...

Stadio Roma - l’ex consigliera M5s Grancio : “Più volte ci siamo chiesti quali fossero le competenze di Lanzalone” : “La responsabilità politica della sindaca Raggi è grande. Ci siamo chiesti più volte il perché della presenza di Lanzalone e quali fossero le sue competenze ma senza ottenere risposte”. Ad attaccare dall’Assemblea capitolina, dopo gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma è l’ex consigliera grillina Cristina Grancio, espulsa dal Movimento in polemica proprio sulla questione Stadio. In Aula si è presentato anche Paolo ...

Stadio Roma - Giachetti : “5stelle fanno finta che la questione non li riguardi. Ma hanno responsabilità politiche” : “Le responsabilità vanno accertate dalla magistratura. Sul piano politico la situazione è diversa. Ci sono responsabilità politiche specifiche. Il M5S afferma che chi ha responsabilità deve pagare come se la cosa non li riguardasse. Lo trovo alquanto singolare. Chi ha chiamato e coinvolto nel progetto queste persone? Chi ha preso certe decisioni?”. Lo ha affermato Roberto Giachetti, deputato del Partito democratico, sul caso ...

“Perché l’inchiesta sullo Stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Scandalo Stadio della Roma - Lanzalone fuori da Acea : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente di Acea lascia. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. 'In data odierna si legge l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente ...