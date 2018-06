Stadio della Roma | Lanzalone si dimette da presidente Acea dopo gli arresti

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo Stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Lo Stadio va salvato dalle ruberie - i tifosi facciano appello alle forze sane della città : I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello Stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma che sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Inchiesta Stadio della Roma : Lanzalone si dimette : Ol presidente dell'Acea è rimasto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla realizzazione della struttura a Tor Di Valle - Ol presidente dell'Acea è rimasto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla ...

I grillini contro la Raggi sullo Stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Stadio della Roma - congelato l'iter del progetto : La sindaca di Roma Virginia Raggi non è coinvolta in modo diretto nell'inchiesta che ieri mattina ha portato all'arresto di 9 persone in relazione alla costruzione dello Stadio della Roma - lo abbiamo precisato anche qui - ma la stampa non lo avrebbe sottolineato a dovere e oggi Raggi ha annunciato di essere in procinto di far partire le querele nei confronti di chi ha sostenuto il contrario:La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono ...

"Bonafede venga al più presto in aula per chiarire". Il Pd chiede la convocazione del ministro della Giustizia in Aula sullo Stadio : "Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in Aula al più presto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a seguito degli inquietanti sviluppi del caso che riguardo lo Stadio di Roma e l'ascesa del manager Luca Lanzalone". Lo rende noto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci."Siamo ostinatamente garantisti- sottolinea Marcucci- vogliamo dare al Guardasigilli ...

Stadio della Roma - il Pd alla finestra : Roma. E’ il giorno in cui scoppia il caso “Stadio della Roma”, con nove arresti (tra gli altri: Luca Lanzalone, presidente Acea scelto da Virginia Raggi; Luca Parnasi, costruttore; Adriano Palozzi, vicepresidente di FI del consiglio regionale e Michele Civita, consigliere regionale pd ed ex assessor

Stadio della Roma - Daniela Santanchè : 'Il M5s ci ha rotto le palle con l'onestà' : ...del nuovo Stadio della Roma e sullo scandalo della corruzione e rimprovera al Movimento Cinque stelle la campagna mediatica fatta puntando tutto sull'onesta e sull'accusa alla vecchia classe politica ...

Stadio della Roma - l’assessore milanese Maran che rifiutò la casa da Parnasi : “Questa è e deve essere la normalità” : Gli emissari di Luca Parnasi si erano presentati nel suo ufficio convinti di riuscire ad addolcirlo, secondo l’accusa. Ma, lo raccontavano loro stessi, se n’erano tornati nella Capitale “come i Romani che vanno a Milano nei film”. Perché lui, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune guidato da Beppe Sala, aveva risposto loro: “Qui non funziona così”. Adesso, a ventiquattr’ore dagli ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...

Stadio della Roma - è stato Alfonso Bonafede a portare Luca Lanzalone nel M5S : E' panico nel Movimento 5 Stelle per quanto sta accadendo sul futuro Stadio della Roma . Perchè l'inchiesta tocca , ancora una volta, l'amministrazione capitolina guidata da Virginia raggi. E perchè ...

Codacons : Ricorso per bloccare subito lo Stadio della Roma : Roma – Domani alle 12 si terrà la conferenza sul caso dello Stadio annunciata da Codacons, insieme al Tavolo della Libera Urbanistica. “Un nuovo Ricorso urgente al Tar del Lazio- annuncia il Codacons in un comunicato- per bloccare subito il progetto dello Stadio della Roma. A seguito delle gravi irregolarità e dei reati emersi dall’inchiesta della Procura di Roma”. “I fatti emersi dall’indagine della ...

Stadio della Roma - Pierfrancesco Maran : "La normalità è non farsi corrompere" : "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie". Lo scrive Pierfrancesco Maran, assessore Pd all'Urbanistica di Milano, all'indomani dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma che ha visto finire in manette nove persone.Maran, stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, avrebbe infatti rifiutato un tentativo di ...