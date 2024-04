Ucraina - arrestato per corruzione il ministro dell’Agricoltura | libero su cauzione dopo aver sborsato 1,9 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilucraino Mykola Solskyi è statoieri per presuntain relazione all’acquisizione di terreni dello Stato nel 2017-2018 (anni prima di entrar a far parte del governo di Kiev), quindi rilasciato questa mattinapagato unadi 1,9di. Lo rende noto Reuters. Ieri Solskyi si era dimessolo scoppio dello scandalo, con la Corte antiche ha disposto la custodia cautelare nei suoi confronti almeno fino al 24 giugno. Per i pubblici ministeri, che lo accusano di, il44enne avrebbe organizzato, insieme ad altri 12 uomini d’affari, un piano relativo all’esproprio ...