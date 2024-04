Terna arbitrale femminile - Abodi | Passo importante per il calcio italiano

Il ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, si è detto quest’oggi contento per la prima storica designazione di una terna tutta al femminile per la Serie A, definendolo un gesto simbolico contro gli episodi di violenza che ancora si verificano sui campi da calcio e non solo: “La decisione ...

Per le donne le prime volte non finiscono mai e anche in Serie A arriva l'inedita terna di arbitri al femminile: dopo le prove generali in Coppa Italia e Serie B, domenica per la gara-passerella dell'Inter a San Siro con il Torino in campo a dirigere ci sarà Maria Sole Ferrieri-Caputi e le ...

