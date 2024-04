Calciomercato Milan - Giorgio Furlani vuole Diego Carlos | le ultime novità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 aprile 2024) Secondo levoci dirinforzare la difesa del: piacedell’Aston Villa Mancano appena cinque partite al termine della stagione e ilnon ha più molto per cui combattere. La squadra di Stefano Pioli è fuori da ogni coppa e non può far altro che difendere il secondo posto in classifica. Nel frattempo però la dirigenza rossonera è già al lavoro per pianificare il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato in Spagna da AS, infatti,avrebbe messo gli occhi su, difensore centrale brasiliano dell’Aston Villa. Il classe 1993 potrebbe essere un ottimo colpo per rinforzare la ...