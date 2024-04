Jesi Pulcino d’oro - la 3° edizione alla Vigor Senigallia

Viva Servizi: l'Assemblea dei soci approva il bilancio all'unanimità. Crescono gli investimenti e i ricavi. Cala il consumo di acqua - L’assemblea dei soci di VivaServizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2023. E’ stato ...

L'incontro delle Scuole di Pace con Papa Francesco - L'assessore Fabrizi ed il consigliere Bregallini hanno rappresentato il Comune di jesi L'assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi ed il consigliere Maurizio Bregallini hanno rappresentato il Comu ...

Non rispetta il divieto di avvicinamento, scattano i domiciliari per un 67enne - Aggravamento della misura cautelare Nella serata di ieri, ilpersonale di Polizia Giudiziaria del Commissariato di jesi, diretto dal Vice Questore Dr Paolo Arena, ha tratto in arresto in esecuzione del ...

