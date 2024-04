Agenzia delle Entrate - ecco i nuovi numeri per contattare il fisco

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – Sono cambiati iperl’, sia da cellulare che dall’estero. Da lunedì scorso, 22 aprile, pertelefonicamente l’da fuori Italia occorre comporre il numero 06-45470468, mentre il nuovo numero da digitare da cellulare è 06-97617689. Resta, invece, invariato il numero verde da telefono fisso, che è l’800-909696. Gli avvisi suiattivi Con un messaggio audio, l’sta comunicando la novità agli utenti del call center in attesa di parlare con un consulente. Inoltre, chi nei prossimi mesi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti sarà informato sempre tramite messaggio audio suicorretti. Il servizio di call center ...

