Marlene Kuntz - Brunori Sas e Willie Peyote al Primo Maggio di Taranto

– Domani? Quale domani possiamo immaginare se piovono bombe? Come per ogni guerra, la nostra stessa libertà è in pericolo. La vita chiede aiuto. Ovunque. Esprimersi liberamente è sempre più complicato. Il dissenso pacifico viene multato, manganellato e processato, anche quando a manifestarlo sono i più giovani. Si respira aria di censura, di sostegno L'articolo proviene da Webmagazine24.