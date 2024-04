Sono i soli rimasti vivi Cosa rivela la proposta dell' Egitto a Israele

Nella conferenza stampa, definita di mid-term, tenuta da Calzona, i giornalisti presenti in sala stampa hanno chiesto se qualcuno dello spogliatoio debba prendersi delle responsabilità per la situazione. Mister Calzona non ha dubbi: tutti sono responsabili nel Napoli, a parte tre giocatori che ...

Continua a leggere>>

Le cattive notizie per gli stabilimenti italiani di Stellantis arrivano una dietro l’altra: la produzione in calo, le uscite anticipate e ora anche il contratto di solidarietà. Ancora una volta a essere colpiti sono i lavoratori di Mirafiori, con gli ammortizzatori sociali previsti per gli operai ...

Continua a leggere>>