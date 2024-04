Chi è Leo Gassman - il cantante figlio d’arte | la carriera e la passione per la musica e la recitazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il cantautore italiano, 25 anni, èdi Alessandroe Sabrina Knaflitz; negli anni oltre a costruirsi unale ha cominciato anche a lavorare come attore, interpretando Franco Califano. L'ultimo singolo è Take That.

La messa in onda del film “ Califano ” in prima serata su Rai Uno era attesissima e ha rappresentato un momento di grande attesa per i telespettatori italiani. Ad interpretare l’autore di capolavori della musica italiana come “Tutto il resto è noia” e “Minuetto” c’era proprio il 25enne Leo Gassmann , ... Continua a leggere>>

Leo gassman e Maia Reficco stanno insieme, chi è la fidanzata del cantante dopo Enula di Amici - Leo gassman è stato fotografato con Maia Reficco in un ristorante di Roma dai paparazzi di Chi. L’attrice argentina con cittadinanza statunitense, nota per il suo ruolo in Pretty Little Liars Summer ...

Continua a leggere>>

Leo gassmann ospite da Gianni Morandi, chi è il cantante Età, la nuova fidanzata, i genitori e la carriera - In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1 con «Evviva!» - in onda stasera in tv, venerdì 26 aprile alle 21.30 - in un viaggio ...

Continua a leggere>>

Leo gassmann innamorato: la nuova fidanzata è una star internazionale (Foto) - Leo gassmann innamorato: la nuova fidanzata è una star internazionale (Foto). Il giovane cantante, figlio di Alessandro gassman ha ritrovato ...

Continua a leggere>>