Milano - operaio di 18 anni cade da dieci metri in un cavedio | è gravissimo

(Di venerdì 26 aprile 2024)– Incidente sul lavoro oggi, venerdì 26 aprile, ain via Senato. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15. Teatro dell’incidente un cantiere edile all'interno di un edificio in ristrutturazione. Un giovanedi 18di origini albanesi, per cause in corso di accertamento, è caduto in unda un'altezza di circa 10. A riportarlo in superficie il personale del nucleo SAF con una manovra complessa ed articolata. L'è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118. Gravi le sue condizioni trasportato al Niguarda in codice rosso. Sul posto anche personale della polizia locale.