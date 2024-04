Caterina Shulha e Thomas Trabacchi e l' umanità de Il Re – Seconda stagione

Nuovo appuntamento questa sera su Sky e in streaming su NOW con il terzo e il quarto episodio della seconda stagione del prison drama con Luca Zingaretti: abbiamo intervistato gli interpreti del magistrato Vittorio Mancuso e dell'avvocata Claudia Agosti.

Continua a leggere>>

Dal 12 aprile arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su Now i nuovi imperdibili episodi della serie “Il Re”. Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, la seconda stagione della serie che ...

Continua a leggere>>