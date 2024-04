Strage di Suviana - nominati quattro esperti per chiarire la dinamica del disastro

(Di venerdì 26 aprile 2024)per accertare cause edi quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti . La Procura di Bologna, che procede per, omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un professore ordinario di sistemi elettrici per l’energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto di meccanica...

Bologna, 15 aprile 2024 – Il 9 aprile 2024 verrà ricordato in Emilia Romagna, e non solo, come il giorno della paurosa esplosione che ha devastato la centrale idroelettrica Enel Green Power di Suviana , nell'Appennino bolognese. Alle 14,30 circa, l'esplosione ha provocato il crollo di una parte ... Continua a leggere>>

Sono ancora quattro i dispersi nella centrale idroelettrica del lago di Suviana , un bacino artificiale del comune di Camugnano nell'appennino Bolognese, dopo l'esplosione di ieri, ma "non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi , lo scenario che abbiamo davanti non ci dà ... Continua a leggere>>

Strage di suviana, un pool di esperti per risolvere il tragico enigma: ecco chi sono - L’esplosione nella centrale elettrica di Bargi del 9 aprile scorso ha ucciso 7 lavoratori e ferito con ustioni anche molto gravi altri sette lavoratori. Il 3 maggio verrà conferito l’incarico dalla pr ...

Continua a leggere>>

Strage di suviana, i pm nominano quattro esperti per accertare le cause dell'incidente - La Procura di Bologna, che procede per disastro, omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto ...

Continua a leggere>>

Strage suviana, pm nominano quattro esperti per chiarire - quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di suviana, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. (ANSA) ...

Continua a leggere>>