Strage di Suviana - quattro esperti per chiarire le cause dell’incidente nella centrale di Enel Green Power

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sarannoa tentare dilee la dinamicaidroelettrica di Bargi di, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. A indagare tecnicamente sulla più gravesul lavoro in Italia dal crollo della Torre Piloti di Genova, la procura di Bologna ha chiamato un professore ordinario di sistemi elettrici per l’energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto di meccanica applicata alle macchine, il professore Vincenzo Parenti Castelli, il professore esperto di idraulica Enio Paris e Domenico Pianese, ordinario di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia. L’incarico sarà conferito il 3 maggio. Che cosa ha causato l’esplosione...

Bologna, 15 aprile 2024 – Il 9 aprile 2024 verrà ricordato in Emilia Romagna, e non solo, come il giorno della paurosa esplosione che ha devastato la centrale idroelettrica Enel Green Power di Suviana , nell'Appennino bolognese. Alle 14,30 circa, l'esplosione ha provocato il crollo di una parte ... Continua a leggere>>

Sono ancora quattro i dispersi nella centrale idroelettrica del lago di Suviana , un bacino artificiale del comune di Camugnano nell'appennino Bolognese, dopo l'esplosione di ieri, ma "non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi , lo scenario che abbiamo davanti non ci dà ... Continua a leggere>>

quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di Suviana , dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti . La Procura di Bologna, che procede per disastro , omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un ... Continua a leggere>>

Strage di suviana, un pool di esperti per risolvere il tragico enigma: ecco chi sono - L’esplosione nella centrale elettrica di Bargi del 9 aprile scorso ha ucciso 7 lavoratori e ferito con ustioni anche molto gravi altri sette lavoratori. Il 3 maggio verrà conferito l’incarico dalla pr ...

Continua a leggere>>

Strage di suviana, i pm nominano quattro esperti per accertare le cause dell'incidente - La Procura di Bologna, che procede per disastro, omicidio e lesioni colpose a carico di ignoti, ha nominato un professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia, Carlo Alberto Nucci, un esperto ...

Continua a leggere>>

Strage suviana, pm nominano quattro esperti per chiarire - quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di suviana, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti. (ANSA) ...

Continua a leggere>>