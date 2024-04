Dalla Nazionale al Barcellona | notizia a sorpresa

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilpensa ad un calciatore italiano come rinforzo: il colpo sarebbe sorprendente. Dopo la clamorosa decisione di Xavi di rimanere al, la società inizia a muoversi per mantenere la promessa fatta al tecnico: mercato XXL con rinforzi su tutte le linee. Tra i reparti da rinforzare c’è quello offensivo. La richiesta di Xavi è una: un esterno sinistro esplosivo e abile nell’uno contro uno. Il nome che circola, in questo senso, è Kvicha Kvaratskhelia. Il giocatore del Napoli, dopo la stagione deludente dei partenopei, non è più sicuro di voler rimanere nel capoluogo campano e pensa ad un possibile addio. I Blaugrana pensano a Verratti come rinforzo a centrocampo L’altro reparto, considerato carente, è quello del centrocampo. In questa zona del campo, in questa stagione, Xavi ha avuto molti problemi. Pedri e Gavi sono stati vittime di ...