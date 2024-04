Judo - Irene Pedrotti chiude al settimo posto nei -70 kg agli Europei 2024 Martina Esposito fuori al 2° turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Andata in archivio la fase eliminatoria della seconda giornata deglidi. Sul tatami di Zagabria (Croazia), la categoria dei -70 kg femminili ha riservato all’Italia dei piazzamenti, non troppo lontani dal podio per quanto concerne. L’azzurra, infatti, ha concluso ale si è giocata le proprie carte nei ripescaggi, per essere nel Final Block dalle 17.00. Laka nostrana ha iniziato la propria avventura contro la francese Margaux Pinot e la condotta dell’incontro è stata impeccabile. Pedotti, infatti, ha costretto la propria avversaria a spendere i tre shido, facendo così calare il sipario sulla sfida in proprio favore nel Golden Score. Opposta alla svedese Ida Eriksson, sempre i tre shido hanno deciso in ...