Diciottenne freddato da una banda in via Varsavia - il fratello | Si era rifiutato di bere con loro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) I familiari di Jhonny Sulejmanovic, ilassassinato a colpi di pistola in vianella notte tra giovedì e venerdì, sono convinti di sapere chi ci sia dietro l’omicidio del ragazzo. In particolare, uno dei fratelli del morto, che era sposato con una ragazza al quarto mese di gravidanza che ha assistito all’assalto killer, dice di conoscere le generalità di uno degli aggressori e spiega anche il motivo del raid: “Si èdi andare acon”. Le indagini In realtà, questa potrebbe essere solo una parte della verità: è probabile che Jhonny, un’ora prima di essere ucciso, sia stato invitato a seguire al bar un gruppo di persone arrivato con un’auto nera davanti all'Ortomercato, ma è altrettanto lecito pensare che dietro un blitz così violento non ci sia soltanto un rifiuto ...