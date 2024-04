Roma vittoriosa a Udine - Enzo Salvi | Le scelte di De Rossi sono state premiate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 aprile 2024), attore e grande tifoso della, in esclusiva ai nostri microfoni commenta la vittoria dellain casa dell’se: “In parte ci siamo ripresi i punti persi contro il Bologna”. Lariparte dopo lo scivolone casalingo contro il Bologna. Una rete nel finale di Cristante permette ai giallodi vincere il recupero contro l’se e allungare momentaneamente sul sesto posto (l’Atalanta ora è distante quattro lunghezze ndr).in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaUna vittoria quindi fondamentale nella corsa per la pma Champions League e che noi abbiamo commentato in esclusiva con un grandissimo tifoso giallorosso come...