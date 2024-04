Gualtieri playlist - tutte le schitarrate del sindaco di Roma

10 anni di performance del sindaco di Roma, dal cavallo di battaglia “Bella Ciao” ai premi dati a Vasco e Baglioni (una scusa per poter duettare con loro). Con gli sfottò di Crozza e Littizzetto “Suona la nostra canzone, Rob, come a quel tempo…” Non è Casablanca, ma Roma, non è un pianobar ma è […]

Non sfigura di certo quel Roberto Gualtieri social che si destreggia tra gru ed escavatrici, si sofferma davanti allo schermo per spiegare come vanno i lavori e magari fa anche una disquisizione perché il “Sampietrino” si chiama così. Già, come ha detto lui qualche giorno fa in televisione, ...

