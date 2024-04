Il rugby è conoscenza Intervista a Beatrice Rigoni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ne ha fatti più di 100. Più di 100 punti in 74 partite con la maglia dell’Italia., 28 anni, 1,70 per 70, padovana di Abano Terme e padovana del Valsuganaprima di emigrare in Inghilterra nei Sale Sharks, trequarti centro e calciatrice, caschetto giallo e ciuffo ribelle, è arrivata a quota 102. E sabato 27 aprile, al Principality Stadium di Cardiff (calcio d’inizio alle 12.15 locali, alle 13.15 italiane, in diretta su Sky Sport e in streaming in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport) cercherà di aggiungerne altri per superare il Galles nel quinto e conclusivo turno del Sei Nazioni 2024., ricorda i primi punti per l’Italia? “Dieci anni fa, una meta segnata a Santa Maria Capua a Vetere contro la Scozia, la mia compagna Maria Grazia Cioffi che, per la gioia, mi risbatté a terra mentre mi ...