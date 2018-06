Calcio | Perez | da Rfef reazione assurda

Florentino Perez : 'Lopetegui? Real Madrid trasparente - dalla federCalcio spagnola una reazione assurda' : 'È inevitabile che oggi ci siano dei commenti su quanto è accaduto. Ma il Real Madrid e Julen Lopetegui hanno raggiunto un accordo nel pieno e libero esercizio di ambo le parti. Poi abbiamo pensato di ...

La nazionale argentina ha convocato Enzo Perez per sostituire l'infortunato Manuel Lanzini ai Mondiali di Calcio : La nazionale di calcio argentina ha convocato il calciatore Enzo Perez ai Mondiali in Russia in sostituzione di Manuel Lanzini, che nei giorni scorsi aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento. Perez ha 32 anni e come Lanzini

