Ultim’ora - brutte notizie per la Roma | salta la gara con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Assenza pesantissima per Daniele De Rossi e lasfiderà ilsenza il suo top player: c’è l’annuncio. Il prossimo match di campionato che attende ilsarà la sfida contro ladi Daniele De Rossi. Gli azzurri non hanno più nulla da chiedere a questo campionato dato che sono praticamente fuori da ogni discorso di qualificazione alla prossima Champions League. Gli ormai ex Campioni d’Italia, infatti, dovranno provare a chiudere con dignità una stagione fallimentare. Le ultime prestazioni, però, non fanno ben sperare per i tifosi azzurri. Tifosi che, però, non faranno mancare il proprio supporto nemmeno questa volta. Per il match contro la, infatti, è previsto un nuovo sold out. Il match contro la squadra giallorossa sarà complicatissima per il. Daniele De ...