GF Vip 3 | tra i partecipanti potrebbero esserci Iva Zanicchi e Giovanni Ciacci RUMORS

“Ha pochi giorni di vita”. La tragedia dietro il programma di Amadeus : la Vip si ritira dopo la prima puntata : ‘’Ora o mai più’’ è già un successo. La prima puntata del programma condotto da Amadeus ha avuto ottimi ascolti e il format è stato apprezzato dal pubblico italiano. Un sorta di rinascita artistica di chi ha passato gli ultimi vent’anni in terapia, in depressione, in un buco nero chiamato oblio. Ora o mai più unisce tutti gli ingredienti vincenti di un programma di successo: giudici di un certo spessore, concorrenti indelebili nella ...

Grande Fratello Vip 2018 - tra i possibili concorrenti anche Karina Cascella e Claudio Sona : Chiuso un reality in casa Mediaset se ne pensa gia' ad un altro e il prossimo [VIDEO]sara' il Grande Fratello Vip, giunto alla terza edizione di messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che al timone di questa nuova edizione del reality show ritroveremo ancora la bellissima Ilary Blasi, che tra l'altro sara' anche la regina dell'estate Mediaset con ben due programmi Il Summer Festival e la trasmissione dedicata ai Mondiali ...

Grande Fratello Vip - la scommessa di Ilary Blasi : papà Rodriguez tra i concorrenti - il terrore di Belen : Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e filtrano nuove candidature per i concorrenti del reality di Canale 5 che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi . Per la prossima edizione ...

Grande Fratello Vip 3/ Paola Caruso tra Pechino Express e la casa di Cinecittà? : Primi nomi e rumors sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip 3: Paola Caruso si dividerà tra la casa di Cinecittà e l'Africa di Pechino Express 2018?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip - prime indiscrezioni sui partecipanti : Silvia Provvedi e Nina Moric tra le possibili concorrenti : In quel reality continuo che è ormai diventata la rete ammiraglia Mediaset (e come dar torto a chi ha fatto questa scelta, visti gli ottimi risultati a livello di auditel), a settembre riparte il Grande Fratello, edizione Vip. A condurlo sarà Ilary Blasi che a quanto pare sta studiando con i suoi autori un cast all’altezza di quello della scorsa edizione. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbe quello di Giovanni Ciacci, ...

Grande Fratello Vip 3 : Nina Moric e Giovanni Ciacci tra gli inquilini : Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 3? Secondo le prime indiscrezioni fra i nuovi inquilini ci saranno Nina Moric e Giovanni Ciacci. Dopo il Grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il cast della terza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone Ilary Blasi. La conduttrice, che di recente ha ...

Grande Fratello Vip 3 - Nina Moric e Giovanni Ciacci tra i nuovi concorrenti? : ... ed è per questo che in questi giorni la produzione del programma sta selezionando i personaggi più in vista - e che hanno fatto parlare di sè - del mondo dello showbiz. Tra questi nomi non potevano ...

Aida Nizar dice no al GF Vip : c’entra Barbara d’Urso? : Grande Fratello Vip: Aida Nizar rifiuta per Barbara d’Urso? Aida Nizar, è inutile negarlo, è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione del reality condotto da Barbara d’Urso. Il nome della bella provocatrice spagnola è spuntato, qualche giorno fa, tra i personaggi che andrebbero a formare il cast della nuova edizione del GF Vip. Aida però, su uno dei suoi profili social, ha risposto a una fan che le ...

Zucchero : "I giovani che cantano la Trap? Finti ribelli che vogliono fare i Vip più che gli artisti" : È uno dei più grandi bluesman della scena italiana e non solo. Ma ora, a 62 anni e con alle spalle quasi mezzo secolo di carriera, Zucchero non vede più in giro qualcuno che sappia proporre una musica nuova, come confessato al Corriere della Sera:"Ho passato il mese di aprile in giro con la famiglia: un viaggio lungo la Route 66, da Chicago a Los Angeles. È stata una vacanza di grande ispirazione per gli occhi, i ...

GF15 : Aida Nizar è tra i nomi papabili del Grande Fratello Vip 3 Video : È senza ombra di dubbio che Aida Nizar sia stata uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 15. In solo due settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha scatenato una pletora di polemiche. Aida ha infuocato gli animi degli altri concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso che non l’hanno mai sopportata e né tantomeno amata. Tra polemiche, screzi e diatribe, la Nizar ha portato anche la squalifica di un ...

GF15 : Aida Nizar è tra i nomi papabili del Grande Fratello Vip 3 : È senza ombra di dubbio che Aida Nizar sia stata uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello 15. In solo due settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha scatenato una pletora di polemiche. Aida ha infuocato gli animi degli altri concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso che non l’hanno mai sopportata e né tantomeno amata. Tra polemiche, screzi e diatribe, la Nizar ha portato anche la squalifica di un ...

Beatrice Iannozzi - l'amica dei Vip e proprietaria del Jackie O' rapinata nella sua villa : 'Temevo volessero sequestrarmi' : Una notte da incubo, all'insegna del terrore, ma per fortuna Beatrice Iannozzi può raccontarla solo come un brutto ricordo. La proprietaria del Jackie O' e amica di tanti vip di fama internazionale, ...

Vipiteno - sequestrati 10 chili di Marijuana : in manette un italiano : BOLZANO . Le "Fiamme Gialle" della Tenenza di Vipiteno, unitamente all'unità cinofila antidroga del Gruppo di Bolzano, hanno hanno proceduto, nei giorni scorsi, al fermo e all'ispezione di un'...

“Dice solo caz***e”. Giovanni Ciacci - attacco massacrante. Scontro tra Vip ad alta tensione : immediata la replica : Nel giorno della finalissima di “Ballando con le stelle”, il clima di festa viene spezzato da una dichiarazione fortissima. Si tirano le somme di un’edizione di grande successo che ha dato del filo da torcere alla “rivale” Maria De Filippi nella sfida degli ascolti del sabato sera. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, come si sa, sono in finale alla settantaquattresima edizione di Ballando con le Stelle e sono ...