F1 | Ross Brawn | “Non possiamo modificare la pista di Montecarlo Ha sempre avuto

(Di giovedì 31 maggio 2018) Tante critiche, da addetti ai lavori ed appassionati, sono arrivate al termine del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito cittadino del Principato le emozioni sono state piuttosto scarse e le critiche sul layout monegasco non sono mancate anche da alcuni dei piloti coinvolti nel corso della gara domenicale. Tuttavia, secondo il gestore del Circus Liberty Media, quanto sostenuto dagli oppositori al GP diè inesatto, in quanto hacaratteristiche particolari e poco si può fare, in termini di modifiche sulla, per offrire maggiore show ai tifosi. Il manager di Liberty Media, ex tecnico della Ferrari e della Mercedes,lo ha detto piuttosto chiaramente: “E’ ingenuo aspettarsi duelli e sorpassi a Monaco. È una gara così speciale che andrebbe giudicata secondo dei criteri totalmente diversi rispetto a tutti gli ...