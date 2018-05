La tappa di oggi del Giro d’Italia

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (20^ tappa - oggi) : Classifica Giro d'Italia 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome nuovo leader, oggi l’ultimo tappone per stabilire il podio e tutti i verdetti (20^ tappa)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 oggi (26 maggio) - ventesima tappa tappa Susa-Cervinia : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi sabato 26 maggio si corre la Susa-Cervinia, ventesima tappa del Giro d’Italia 2018. oggi si decide definitivamente la Corsa Rosa con un micidiale tappone alpino di 214 chilometri: oltre 4000 di dislivello concentrati negli ultimi 90 chilometri dove si scalano ben 3 salite di prima categoria. Può succedere davvero di tutto, c’è ancora spazio per ribaltare un Giro d’Italia davvero pazzo. Chris Froome si presenta in maglia ...

News Sportive 25/05/2018 – L’emozionante tappa del Giro d’Italia - il futuro del Milan e i risultati del tennis : le notizie di oggi [GALLERY] : La vittoria di Froome nella tappa del odierna del Giro d’Italia, i risultati dei Playoff NBA, della giornata di tennis e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Giro d’Italia - ecco la nuova classifica generale dopo la tappa pazzesca di oggi : Froome maglia Rosa e Azzurra - si decide tutto a Cervinia : Giro d’Italia, ecco la nuova classifica generale dopo l’impresa di Froome a Bardonecchia: il britannico è anche leader della classifica degli scalatori Chris Froome vince la sua 2ª tappa al Giro d’Italia con un’impresa leggendaria: ha attaccato da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo dello Jafferau, rifilando distacchi pazzeschi a tutti gli altri. Un’azione eroica, d’altri tempi. ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Chris Froome maglia rosa virtuale! (19^ tappa - oggi) : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Simon Yates è sempre leader, ma Dumoulin, Pozzovivo e Froome sono minacciosi (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:57:00 GMT)

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (19^ tappa - oggi) : Classifica Giro d'Italia 2018, la maglia rosa e le altre graduatorie: Simon Yates è sempre leader, ma Dumoulin, Pozzovivo e Froome sono minacciosi (19^ tappa, oggi)(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:05:00 GMT)

Giro : da Venaria Reale a Bardonecchia - oggi la terribile tappa con la cima Coppi : oggi si parte da Venaria Reale e si arriva a Bardonecchia, 184 chilometri con quattro Gran premi della montagna, tra cui il durissimo Colle delle Finestre e la salita finale dello Jafferau. Già alla ...

Giro d’Italia 2018 oggi (25 maggio) - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi venerdì 25 maggio si corre la Venaria reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. La frazione di 185 chilometri è una delle più dure di questa edizione della Corsa Rosa, il micidiale tappone alpino che può rivoluzionare la classifica generale. Si preannuncia grande spettacolo: Simon Yates deve difendere strenuamente la maglia rosa ma non sembra in grande condizione, Tom Dumoulin è ad appena 28” e fiuta il ...

Giro d'Italia 2018 - oggi tappa 19. Orari tv - percorso e favoriti : In programma il tappone alpino con il massacrante Colle delle Finestre Giro d'Italia 2018, classifica e risultati dopo la tappa 18 Giro d'Italia 2018, le pagelle di Angelo Costa dopo la tappa 18

Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia : le previsioni meteo della tappa del Colle delle Finestre. Pioggia in arrivo - può succedere di tutto! : Sarà il giorno della verità? Probabilmente sì, per questo Giro d’Italia 2018. Il cedimento odierno della Maglia Rosa Simon Yates, sull’ultima erta di Pratonevoso, è un segnale che riapre i giochi. L’ultimo arrivo in salita della Corsa Rosa giunge al termine di un frazione con oltre 4000 metri di dislivello. Numeri impressionanti. Il tappone da Venaria Reale a Bardonecchia, lungo 185 km, negli ultimi 92 non concederà un attimo ...

Giro d’Italia 2018 oggi (24 maggio) - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale : oggi giovedì 24 maggio si corre la Abbiategrasso-Pratonevoso, diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018. La corsa Rosa entra nel vivo, il trittico finale sulle Alpi definirà la classifica generale e svelerà chi salirà sul podio di Roma. La frazione odierna di 196 chilometri si consuma tra Lombardia e Piemonte, più precisamente tra le province di Milano, Pavia, Alessandria, Asti, Cuneo. Tutto però si deciderà nel finale con una durissima ...