LaLiga | Zamora è questione di tre

(Di venerdì 26 aprile 2024) 2024-04-26 06:01:12 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: La stagione 2023-24 della Liga EA Sports è giunta al termine con diverse incognite ancora da risolvere. Uno di questi è quale portiere sarà il vincitore del Trofeo. A differenza di altre campagne, in questa il nome del vincitore non è affatto chiaro. Tra i candidati più forti per riuscirci ci sono i portieri di Athletic Club e Real Sociedad: Unai Simón e la lex Remiro. Tra loro ci sono 13 centesimi di differenza quando mancano solo sei partite alla chiusura della stagione. Un derby basco a tutti gli effetti. Da allora non sono gli unici candidati perAnche Ter Stegen mantiene le sue opzioni, anche se per riuscirci dovrà giocare almeno 60 minuti in ciascuna delle partite rimanenti affinché il campionato ...