Diabolik | dove è stato girato il film dei Manetti Bros del 2021?

(Di venerdì 26 aprile 2024), il primo capitolo della trilogia cinematografica firmata., èinteramente in Italia, nello specifico in diverse zone del centro-nord del nostro paese, in particolare tra Bologna, Milano e Trieste. La produzione ha saputo ricostruire in maniera peculiare l’immaginario retrò anni ’60 dellodi Clerville, l’ambientazione fittizia ove si svolgono le storie dell’antieroe ideato da Angela e Luciana Giussani. Le riprese della pellicola con protagonisti Luca Marinelli e Miriam Leone, nei ruoli rispettivamente die della sua partner Eva Kant, sono iniziate a Courmayeur, la località valdostana ai piedi del Monte Bianco selezionata per ricostruire il fittizio paesino montano di Bellair. Tuttavia, la maggior parte del ...