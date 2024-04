Traffico Roma del 26-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Buongiorno e ben trovati dalla redazione non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti sulla via Nomentana per un incidente avvenuto all'altezza del civico 1121 a Tor Marancia chiusa via Giulio Aristide Sartorio per la sede stradale dissestata tra via dei numisi e via Ardeatina nel rione San Saba in corso il Gran Premio della Liberazione tre giorni di ciclismo che prevedono una serie di gare agonistiche e nonna chiuse diverse strade tra cui viale Giotto viale Guido Baccelli e di un breve tratto di viale delle Terme di Caracalla per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it