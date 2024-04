Aidda in campo per formare i fragili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Quello firmato è un protocollo da salutare con soddisfazione. Un primo passo, un esempio da seguire per arrivare ad una nuova impostazione per affrontare le sfide del lavoro. Solo attraverso alleanze fra pubblico, privato e terzo settore si possono indurre trasformazioni positive in ognied in particolare nel mondo del lavoro". A dirlo è Antonella Giachetti (nella foto), presidente nazionale di, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, riguardo al protocollo siglato a Firenze, fra Confindustria Toscana Centro e Costa, Unione degli Agricoltori di Firenze, Cfp “Don Giulio Facibeni”, Fondazione Solidarietà Caritas Firenze Ets, che prevede percorsi di inclusione sociale per offrire formazione qualificata finalizzata all’inserimento sul mercato del lavoro di soggettie svantaggiati. "Il ‘mismatch’, la ...